Auto met vier kinderen op zijn kant, bestuurder steekt man neer

De bestuurder van een auto met hierin vier kinderen die in de nacht van donderdag op vrijdag in Rotterdam op zijn kant belandde, heeft daarna een man neergestoken. Daarna is de automobilist op de vlucht geslagen, meldt de politie. Het neergestoken slachtoffer is naar een ziekenhuis vervoerd. Ook een vrouw die de kinderen uit de auto wilde bevrijden is gewond geraakt en ligt in het ziekenhuis.