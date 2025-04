Advocaat: psychische problematiek bij moordverdachte IJsselmonde

De advocaat van Sendric S. stelt vast dat er „iets van problematiek” speelt bij zijn cliënt. De 24-jarige S. wordt verdacht van drie moorden in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde. Ondanks een bekentenis is het motief van S. tot op heden niet duidelijk. Hij heeft daar „heel beperkt” verklaringen over afgelegd, aldus zijn advocaat Marco Bos. „De vraag is of wat hij daarover verklaart een coherent verhaal is en of daar waarde aan gehecht moet worden.”