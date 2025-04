41 Nederlandse WO II-veteranen ontvangen dankbrief van scholieren

Ook 142 internationale WO II-veteranen ontvangen binnenkort post uit Nederland. De brieven aan veteranen uit onder meer Canada, de Verenigde Staten en Polen gaan later vrijdag of begin volgende week op de post, laat een woordvoerder van het comité Wageningen45 weten. Zij ontvangen de brieven dan voor 5 mei.

„De impact van de brievenactie is groot”, zei burgemeester Floor Vermeulen van Wageningen vrijdagochtend. „Veteranen wachten met smart op de komst van onze vrijwilligers.” Volgens hem krijgen sommige scholieren uiteindelijk ook antwoord van de veteranen uit bijvoorbeeld Vlissingen, Groningen, Liverpool en Vancouver. „Zo wordt een nieuwe generatie verschilmakers geactiveerd.”

De brievenactie is onderdeel van een project van een aantal middelbare scholen in Gelderland dat dit jaar voor de vijfde keer wordt georganiseerd. Binnen het project ontdekken leerlingen wat de door de oorlogsveteranen verworven vrijheden in de huidige tijd voor hen betekenen.

Gelderland is dit jaar de gastprovincie van de nationale viering van de bevrijding, tachtig jaar geleden. Zo is de 5 mei-lezing dit jaar in Wageningen, waar in mei 1945 werd onderhandeld over de Duitse capitulatie. De Poolse premier Donald Tusk houdt de lezing.