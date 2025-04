Advocaat: nabestaanden IJsselmonde maken moeilijke tijd door

„Er is nog een lange weg te gaan, dit is pas de start van het proces”, aldus Diekstra. „De mensen hebben het zwaar, ze hebben een zware klap gekregen. De vraag is, zolang het proces loopt, of ze wel echt met de rouw kunnen beginnen.”

De verdachte, Sendric S. (24) ontbrak bij de eerste openbare zitting over drie dodelijke schietpartijen in Rotterdam. Hij heeft bekend de schutter te zijn, maakte de officier van justitie bekend. De 20-jarige man die verdacht wordt van het leveren van het vermoedelijke moordwapen heeft ook bekend.