Meer mensen melden zich bij steunpunt Mores om wangedrag

Bijna driehonderd mensen hebben vorig jaar contact opgenomen met Mores, het steun- en adviespunt voor de culturele, creatieve en mediasector. In 234 gevallen ging het om mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren of daar getuige van waren, staat in het vrijdag gepubliceerde jaarverslag. Het jaar daarvoor ging het nog om tweehonderd meldingen.