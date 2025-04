Hongarije trekt zich terug uit Internationaal Strafhof (ICC)

Hongarije had als lidstaat van het ICC hem moeten arresteren, maar weigerde dat. De Hongaarse premier Viktor Orbán kondigde daarentegen donderdag aan dat zijn land het hof verlaat, omdat het ICC „een politieke rechtbank” is geworden. Volgens hem toont de houding van het hof tegenover Israël dit aan.

Het ICC heeft vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Netanyahu en diens eerdere defensieminister Yoav Gallant, die worden verdacht van verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Gazastrook. Israël is niet aangesloten bij het ICC, maar de Palestijnse gebieden wel. Ook de VS, China, India en Rusland erkennen het Statuut van Rome, de basis voor de oprichting van het ICC, niet.

Voor Hongarije geldt een opzegtermijn van een jaar. Het ICC herinnert eraan dat „Hongarije nog steeds de plicht heeft om met het ICC samen te werken”. Het hof is voor de arrestatie van verdachten afhankelijk van zijn 125 lidstaten.

Volkerenmoord

In een schriftelijke verklaring stelt het bestuur van het ICC dat het „bezorgd” is over de terugtrekking van Hongarije. Door het vertrek wordt „onze gezamenlijke zoektocht naar gerechtigheid vertroebeld en onze vastberadenheid om straffeloosheid te bestrijden verzwakt”, stelt het ICC. Het ICC vervolgt de ernstigste misdaden, zoals volkerenmoord.

Netanyahu noemt het Hongaarse besluit „moedig en principieel”

Netanyahu noemt het Hongaarse besluit „moedig en principieel”. Zijn buitenlandminister, Gideon Saar, bedankte Hongarije donderdag voor het „duidelijke, sterk morele standpunt om de kant van Israël te kiezen en de principes van rechtvaardigheid en soevereiniteit te volgen”.

Hongarije trad bij de start van het hof eind 2001 toe. Maar volgens de regering is het ICC nooit in de Hongaarse wet verankerd. Alle landen van de Europese Unie hebben het statuut onderschreven dat de basis vormt voor het ICC. Daarmee werkt het hof sinds 1 juli 2002. Het ICC kan geen misdrijven vervolgen die voor die datum zijn begaan. Het kan in principe ook geen zaken behandelen die spelen in een land dat niet is aangesloten of een land waar het misdrijf wel kan worden vervolgd.

Het hof heeft door de jaren heen kritiek gekregen op de vele onderzoeken in Afrika en de lange duur van zaken. Er zijn 69 mensen vervolgd en er zijn slechts elf veroordelingen uitgesproken. Vier processen eindigden in vrijspraak. Op de ICC-afdeling in de Scheveningse gevangenis zitten nu zes mensen vast: een veroordeelde en vijf beklaagden.