Agema baalt van ‘beeldvorming’ rond verlaging eigen risico

Het kabinet wil het eigen risico ruimschoots halveren, van 385 euro per jaar naar 165 euro vanaf 2027. Daarnaast wordt maximaal nog 50 euro per behandeling bij de patiënt zelf in rekening gebracht. Dat daardoor de zorgvraag toeneemt en de basispremie omhoog moet, ligt voor de hand. Deze week lekte uit dat het kabinet uitgaat van een premiestijging van bijna 200 euro per jaar per verzekerde.

„Ik dek niet het verlagen van het eigen risico met het verhogen van de premie, dat is simpelweg onwaar”, zei Agema voor aanvang van de ministerraad. Het kabinet heeft 4,5 miljard euro uitgetrokken om de premiestijging te compenseren. „Het is de grootste investering die we doen”, aldus de minister.

Agema benadrukte nog eens het belang dat ze hecht aan de verlaging van het eigen risico, die volgens haar de zorg voor meer mensen toegankelijk maakt. „Ik vind het heel belangrijk dat mensen die klachten hebben naar de huisarts gaan, en zich laten doorverwijzen als de huisarts dat nodig vindt.” Zij denkt dat veel mensen nu zorg mijden uit angst het eigen risico niet te kunnen betalen.