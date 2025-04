Overheden roepen kabinet op haast te maken met stikstofaanpak

De decentrale overheden spraken begin vorige maand ook al met de commissie Economie en Natuurherstel, die onder leiding staat van premier Dick Schoof. Ook toen was de oproep om met spoed maatregelen te nemen om uit de stikstofimpasse te komen. De kabinetsploeg zou eind maart met concrete plannen komen, maar dit kost meer tijd dan gedacht.

„Het Rijk heeft inzicht gegeven in waar het op dit moment aan denkt”, aldus Adema. „Dat komt best aardig overeen met het pakket dat wij hebben ontwikkeld. Nu moeten zaken daadwerkelijk worden uitgewerkt en moeten politieke keuzes worden gemaakt. En dat is op dit moment nog niet gebeurd.”

De overheden vinden dat het Rijk met „een stevig pakket maatregelen en randvoorwaarden” moet komen. „De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Alleen met stevig rijksbeleid kunnen we de vergunningencrisis keren en onze natuur de bescherming geven die nodig is”, aldus Adema. De provincies Gelderland en Zuid-Holland hebben zelf al plannen gemaakt om daaraan bij te dragen. Zo wil Gelderland ‘stikstofarme’ zones aanwijzen op de Veluwe en Zuid-Holland komt met een ammoniakplafond voor melkveehouders. Volgens Schoof werkt het kabinet „hard aan een samenhangend pakket om Nederland van het stikstofslot af te krijgen”.