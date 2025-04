Damrak blijft in ban handelsoorlog Trump

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent lager op 872,19 punten. Een dag eerder kelderde de index 2,7 procent. De MidKap verloor 0,7 procent tot 819,84 punten. Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,9 procent, na de verliezen van tot ruim 3 procent op donderdag. In Tokio sloot de Nikkei 2,8 procent lager. De Japanse hoofdindex zakte een dag eerder ook al bijna 3 procent. In New York lieten de beursgraadmeters met minnen tot 6 procent donderdag de grootste verliezen zien sinds 2020.

Economen van ABN AMRO zijn door Trumps importheffingen somberder geworden over de economische groei van Nederland in 2025. Ook Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), zei in Nieuwsuur een flinke impact op de groeivooruitzichten voor Nederland te verwachten.

Staalconcern ArcelorMittal, dat erg gevoelig is voor importtarieven, ging verder omlaag en zakte 3 procent. Ook de banken stonden opnieuw onder druk. ABN AMRO en ING verloren tot 2,9 procent, door de vrees dat de handelsoorlog de economie zal schaden en speculatie dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verder gaat verlagen.

Shell zakte 2,5 procent, door de aanhoudende daling van de olieprijzen. Het olie- en gasconcern liet weten zijn belang van ruim 16 procent in Colonial Enterprises voor bijna 1,5 miljard dollar te verkopen aan een dochteronderneming van Brookfield Infrastructure Partners.

Bij de kleinere bedrijven stond B&S in de belangstelling. Grootaandeelhouder Sarabel wil de bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens van de Amsterdamse beurs halen. Het bod ligt bijna 57 procent boven de slotkoers van donderdag. Een openingskoers was niet direct bekend.