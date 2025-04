Trump wil onderhandelen als landen iets ‘fenomenaals’ bieden

„De tarieven geven ons grote onderhandelingskracht”, aldus Trump, die opmerkte dat „elk land ons heeft gebeld”. Gevraagd of dat betekende dat hij overwoog toe te geven, zei Trump „dat hangt ervan af”. „Zolang ze ons iets goeds geven”, voegde hij toe.

Trump ging ook in op de economische gevolgen. „Ik denk dat onze markten zullen boomen. Je moet het een kans geven”, zei hij. „Je moet het een beetje tijd geven.” Trump verwacht dat veel bedrijven hun productie naar de VS zullen verplaatsen. „Onthoud, er zijn geen tarieven als je je fabriek bouwt of je product maakt in de VS.”

Trump wees daarnaast op een daling van de energieprijzen en de rentes op Amerikaanse tienjarige staatsobligaties, die zijn teruggelopen te midden van alle onrust over Trumps tarieven. Hij presenteerde dit als positief. „Een ding dat ik leuk vind, is dat de rente daalt.”

Dat laatste geldt volgens hem ook voor de prijs van bepaalde boodschappen. „Ik vind het fijn dat eieren goedkoper worden”, stelde de president. De VS kampen al langer met hoge eierprijzen. Recent gingen ze juist weer wat omlaag, al heeft dat niets met de heffingen te maken. Experts waarschuwen juist dat de prijzen van eieren weer kunnen stijgen door Trumps belasting op importen.