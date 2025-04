Aziatische beurzen verder omlaag na verkoopgolf op Wall Street

De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de markt bijna 4 procent in het rood. Een dag eerder verloor de Japanse hoofdindex al bijna 3 procent. De Kospi in Seoul zakte 1,8 procent en de All Ordinaries in Sydney daalde ruim 2 procent. In Hongkong en Shanghai waren de beurzen gesloten vanwege het Qingmingfestival, een traditionele Chinese feestdag. In New York lieten de beursgraadmeters donderdag met minnen tot 6 procent de grootste verliezen zien sinds 2020.

De Japanse autofabrikanten verloren flink. Toyota, Honda, Mazda, Nissan en Mitsubishi Motor raakten tot 7,5 procent kwijt, na het ingaan van de Amerikaanse importheffingen van 25 procent op buitenlandse auto’s. Vanaf 3 mei worden auto-onderdelen van buiten de VS met hetzelfde percentage belast. In Zuid-Korea verloren Hyundai en Kia rond de 2 procent.

Nissan liet weten geen nieuwe bestellingen meer aan te nemen voor zijn Infiniti QX50 en QX55 SUV’s voor de Amerikaanse markt. Deze modellen worden geproduceerd in de fabriek die het samen met Mercedes-Benz in Mexico runt. De productie van die modellen voor andere markten gaat naar verwachting door.