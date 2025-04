Opnieuw blijft aantal zzp’ers vrijwel gelijk

Opnieuw stopten meer ondernemers en startten er minder. Het aantal stoppende zzp’ers steeg met 32 procent vergeleken met maart vorig jaar en het aantal starters daalde met 22 procent. Die trend is al meerdere maanden zichtbaar en zorgt voor een stabilisatie van het aantal zzp’ers. Voorheen was een continue stijging van het aantal zzp’ers juist de norm, aldus de KVK.

Eind vorige maand stonden er bijna 1,8 miljoen zzp’ers ingeschreven bij de KVK. Dat waren er vijfhonderd meer dan in februari.

Per sector zijn verschillen merkbaar. Zo steeg in maart het aantal zzp’ers in de ICT en mediasector, met bijna vijfhonderd, en begonnen ook meer zelfstandige ondernemers in de persoonlijke dienstverlening. In de zorg en de bouw stopten opnieuw de meeste zelfstandigen met hun onderneming. Het gaat om respectievelijk 750 en 325 stoppende zzp’ers.

Werkgevers kunnen sinds 1 januari een naheffing krijgen als blijkt dat ze zelfstandigen inhuren voor werk dat in een vast dienstverband moet worden gedaan. Boetes worden dit jaar nog niet uitgedeeld. De helft van de Nederlandse werkgevers heeft inmiddels de samenwerking met zzp’ers afgeschaald, stelde Randstad deze week op basis van eigen onderzoek. Bij een bijna even grote groep is de samenwerking gelijk gebleven of zelfs toegenomen.