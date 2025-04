Eerste zitting fatale schietpartijen Rotterdam, zonder verdachte

Sendric S. is vrijdag niet aanwezig bij de eerste openbare zitting over drie dodelijke schietpartijen in Rotterdam, volgens zijn advocaat. De 24-jarige verdachte blijft weg op advies van de raadsman. S. zou tussen eind december en begin januari drie mannen hebben gedood, twee van hen waren in het hoofd geschoten. De incidenten zorgden voor veel ongerustheid in de wijk IJsselmonde. In die periode gold in de buurt het advies om niet alleen de straat op te gaan.