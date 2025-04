Oever Valkenburgse Meer nog instabiel, meer zandzakken geplaatst

Het schadegebied rond het Valkenburgse Meer blijft daarom afgezet. Rond de recreatieplas, die ook al tientallen jaren wordt gebruikt voor zandwinning, loopt een smalle spoorrails voor een oude stoomtrein. Uit voorzorg is een deel van de rails langs de ingezakte kade weggehaald. Het spoor dreigde ook in het water te zakken, wat eerder al gebeurde met bomen die langs het water stonden en een voetpad. Niemand raakte gewond.

Medewerkers van het waterschap houden de situatie nauwlettend in de gaten, ook ’s nachts. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoeken wat de oorzaak is van het inzakken van de oever. Mogelijk komt dat door de zandwinning in het meer. Over het herstel van de schade kunnen de betrokken partijen nog niets zeggen. De plas, die voorlopig afgesloten is voor recreanten, ligt tussen Leiden, Wassenaar en Valkenburg (gemeente Katwijk).