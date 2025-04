Natuurbrand Ede nog altijd niet onder controle

De toegang tot het gebied waar de brand woedt is afgezet. Er zijn nog altijd veel hulpdiensten op de been en er is ook nog rook zichtbaar.

De brand is veroorzaakt door een militaire oefening, bevestigde Defensie. „Een eenheid van de landmacht was aan het oefenen en maakte daarbij gebruik van pyrotechnische middelen. Dat werd gedaan op het zand, maar sloeg over op de berm, die vervolgens vlam heeft gevat,” zegt een woordvoerder.

De N304 tussen Ede en Otterlo, die vlak langs het gebied loopt waar de brand woedt, is in beide richtingen dicht. Dat blijft voorlopig zo, meldt de gemeente. Bewoners mogen er wel langs. De afrit Ede-Noord van de snelweg A30 is weer open. Dat geldt ook voor de N224, een andere weg die urenlang was afgesloten.