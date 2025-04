Pegida-voorman verbrandt koran bij Stopera in Amsterdam

Wagensveld had de islamofobe actie aan de Amstel vooraf aangekondigd. Voordat Wagensveld voor de Stopera de koran verbrandde, zei hij dat zijn demonstratierecht niet wordt geborgd. Volgens hem omdat hij niet verbindend zou zijn. „Ik wil geen verbinding”, zei Wagensveld. „Ik wil Nederland wakker maken.” Tijdens zijn eenmansactie waren tientallen tegendemonstranten op de been. Het plein voor de Stopera was afgezet door de politie, die onder meer met paarden aanwezig was. Rond 19.00 uur was het plein weer open.

Zo’n twintig tot dertig tegendemonstranten verzamelden zich voor de Stopera toen Wagensveld weg was. Een aantal mensen stak een Israëlische vlag in brand, vertrapte deze en iemand anders propte hem in een brievenbus die aan de muur van de Stopera hangt. Daarna deden zo’n twintig mensen op een rij een gebed voor de ingang.

Een tegendemonstrant die haar naam niet wil geven zegt dat ze de actie „heel pijnlijk” vindt, zeker in het licht van het geweld in de Gazastrook. Ze vindt het ook krom dat Wagensveld alle ruimte krijgt voor zijn actie, terwijl de tegendemonstranten alleen buiten zijn zicht mogen staan. De demonstranten werden door politie op afstand gehouden, om de hoek van de Stopera, waar Wagensveld niet te zien was. Twee mensen probeerden eerder toch het plein op te komen, maar werden weggedragen door de politie.

De politierechter in Arnhem legde Wagensveld donderdagmiddag een taakstraf van twintig uur en een voorwaardelijke celstraf van een week op voor een andere zaak. De rechter achtte Wagensveld schuldig aan het beledigen van de islamitische gemeenschap in Nederland, het beledigen van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch en het overtreden van een gebiedsverbod in Arnhem. Naast de taakstraf moet hij 500 euro overmaken aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

In augustus vorig jaar veroordeelde het gerechtshof in Den Haag Wagensveld in hoger beroep tot een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur. Ook toen ging het om groepsbelediging: de Pegida-voorman had moslims vergeleken met nazi’s.