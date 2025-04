Best doet aangifte van geweld tijdens verstoorde info-avond azc

„De avond was bedoeld om een gesprek met elkaar te kunnen voeren over dit onderwerp, vragen te beantwoorden en informatie te delen. Helaas liep het anders”, aldus de gemeente.

Een gesprek in de sporthal waar de bijeenkomst was, werd verstoord. Buiten de hal liep de spanning op omdat zich daar nog meer tegenstanders van het azc hadden verzameld.

„De optelsom van dit alles, leidde uiteindelijk tot de conclusie dat de veiligheid van bezoekers, bestuurders en medewerkers niet langer kon worden gegarandeerd. Daarop heb ik besloten, op advies van de politie, de bijeenkomst vroegtijdig te beëindigen. Vandaag hebben we besloten aangifte te doen van fysiek en verbaal geweld”, aldus de gemeente in een brief ondertekend door waarnemend burgemeester Rianne Donders- de Leest.

Het azc is gepland aan de Hooiweg in Best.

Donders- de Leest noemt het „ongelooflijk treurig” dat er geen gesprek mogelijk is geweest. „Een avond die met de beste intenties werd voorbereid, is voor velen een nare ervaring geworden. We hebben mensen gesproken die naar huis gingen omdat zij zich onveilig voelden en bang waren. Dat is volstrekt onaanvaardbaar.”

De gemeente denkt erover na hoe en in welke vorm alsnog informatie over het azc gedeeld kan worden „voor wie daar behoefte aan heeft”.

Eerder donderdag werd bekend dat een 14-jarige jongen uit Best is aangehouden omdat hij woensdag met vuurwerk zou hebben gegooid.