Nederland kan deel Europees landbouwgeld inzetten voor stikstof

Nederland kan Europees landbouwgeld inzetten om het stikstofprobleem te verlichten door boeren rondom gevoelige natuur te helpen verduurzamen. Daarmee wordt het geld beter besteed dan in het huidige systeem, vindt Wagenings onderzoeker Robert Baayen. In een rondetafelgesprek over de toekomst van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in de Tweede Kamer kon dit idee op enthousiasme rekenen bij verschillende partijen.