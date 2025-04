Studie: stad Leiden en universiteit profiteerden van kolonialisme

Leidse historici onderzochten een jaar lang het koloniale en slavernijverleden van de universiteit en de stad, aan de hand van archieven, bronnen en onderzoeken. Dit is gedaan in opdracht van het bestuur van de universiteit en het gemeentebestuur van Leiden.

Hieruit komt naar voren dat de universiteit met onderwijs en onderzoek bijdroeg aan kolonialisme en slavernij. Bestuurders en inwoners van de stad hadden een actieve rol in koloniale netwerken. Daarnaast werd geprofiteerd van de rijkdom die door slavernij en kolonialisme was verdiend. Sommige wetenschappers en studenten lieten (voormalig) slaafgemaakten uit Suriname of Indonesië als bediende werken in Leiden.

In de studie is met „tal van concrete voorbeelden”, aldus de Universiteit Leiden in een verklaring over het onderzoek, te lezen hoe „bestuurders, wetenschappers en studenten actief waren in koloniale netwerken”. Zo werden onder meer theologen en juristen opgeleid die na hun studie in de koloniën gingen werken.

„Ook de rol van medici is onderzocht: sommigen deden onderzoek in de koloniën en voerden experimenten uit, zoals in Nederlands-Guyana”, aldus de universiteit.

De vooronderzoeken werden donderdag overhandigd aan Annetje Ottow, voorzitter van het college van bestuur, en burgemeester van Leiden Peter Heijkoop. Volgens Ottow neemt de universiteit het vooronderzoek „zeer serieus”. De universiteit noemt de uitkomsten „confronterend” en komt binnenkort met een „inhoudelijke reactie”.