VS uit Haags centrum voor onderzoek oorlog Oekraïne gestapt

De stap van de VS was onlangs al aangekondigd door de regering van president Donald Trump. „Nog maar een paar weken geleden kondigden ze aan dat ze zich zouden terugtrekken”, aldus Eurojust-voorzitter Michael Schmid donderdag. Volgens hem was dat vanwege een verandering in prioriteiten bij het Amerikaanse ministerie van Justitie. Schmid zegt het Amerikaanse vertrek te betreuren.

ICPA staat voor het International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine en opende in 2023. In het centrum werken aanklagers uit meerdere landen samen.