Van Hijum botst met partijen over ‘tamelijk liberale’ zzp-wet

De indieners willen dat de afspraak tussen opdrachtgever en -nemer zwaarder gaat wegen bij de beoordeling of iemand écht zzp’er is, of eigenlijk schijnzelfstandige. Volgens Van Hijum geeft dit erg veel ruimte om in iedere beroepstak als zelfstandige te werken. Ook collectieve voorzieningen, bijvoorbeeld voor pensioen of arbeidsongeschiktheid, komen mogelijk onder druk omdat zzp’ers daar niet aan hoeven bij te dragen.

Aartsen vindt dit te selectief van Van Hijum. De wet stelt ook andere criteria voor zzp’ers voor, zoals zeggenschap over werkuren. „Als we hier een ideologische discussie van maken, komen we er niet uit.”