WTO voorziet krimp wereldhandel en vreest escalatie handelsoorlog

Ze is bang dat andere landen met vergeldingsmaatregelen komen waarop de Amerikaanse president Donald Trump weer zou kunnen reageren. Zo’n scenario zou tot verdere dalingen van de wereldhandel kunnen leiden.

Bijvoorbeeld China klaagde de laatste tijd al vaker bij de WTO over heffingen van de VS. De organisatie is een soort arbiter om de vrijhandel in de wereld te bevorderen. In de praktijk komt er echter weinig van terecht omdat Trump het beroepsorgaan in 2019 feitelijk heeft lamgelegd. Dat deed hij door te weigeren nieuwe leden voor de belangrijkste geschillencommissie te benoemen.