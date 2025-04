Ede richt crisiscentrum in voor coördinatie natuurbrand

Door de sterke wind verspreidt het vuur op de Veluwe zich snel. Door de rookontwikkeling is eerder een NL Alert verstuurd. De brand gaat gepaard met veel rook in de omgeving van buurtschap de Driesprong in Ede. Bewoners krijgen het advies naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.