Amsterdamse beurs hard omlaag door Trumps importheffingen

De AEX-index eindigde 2,7 procent lager op 877,42 punten. De MidKap zakte 2,9 procent tot 825,34 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 3,3 procent. Beleggers reageerden ook op de oplopende koersverliezen op Wall Street, waar de brede S&P 500 bijna 4 procent lager stond en techbeurs Nasdaq 5 procent verloor.

Beleggers zijn bang dat vergeldingsmaatregelen over en weer de wereldhandel vertragen, wat drukt op de economische groei. De Europese Unie zei met tegenmaatregelen te komen als onderhandelingen met de VS niets opleveren. Ook China zei terug te slaan, terwijl de VS dreigen met nog hogere tarieven als andere landen reageren met eigen heffingen.

Op de financiële markten leeft ook de angst voor oplopende inflatie door handelsconflicten. Als importeurs meer moeten betalen voor producten uit het buitenland, berekenen ze dat waarschijnlijk door aan hun klanten.

Bijna alle bedrijven in de AEX verloren aan waarde, waarbij techbedrijven bij de grootste verliezers zaten. Chiptoeleverancier Besi eindigde onderaan met een verlies van ruim 8 procent en chipmachinemaker ASML verloor meer dan 6 procent. Alleen telecombedrijf KPN, verzorgings- en voedingsmiddelenconcern Unilever en supermarktconcern Ahold Delhaize stegen, met plussen tot 2,8 procent.

Sportkledingfabrikant Adidas verloor in Frankfurt ruim 11 procent aan beurswaarde, in navolging van zijn Amerikaanse concurrent Nike. Vietnam en Cambodja, belangrijke landen voor de productie van sportschoenen, krijgen te maken met Amerikaanse importheffingen van bijna 50 procent.

De dollar zakte ook fors door Trumps aanval op handelspartners. De euro steeg ten opzichte van de Amerikaanse munt bijna 2 procent, tot 1,1067 dollar. De olieprijzen gingen hard omlaag. Naast de zorgen over de wereldeconomie kwam dat ook doordat olieverbond OPEC+ besloot meer olie op te pompen. Een vat Amerikaanse olie zakte 7,3 procent in prijs tot 66,50 dollar. Brentolie werd 6,7 procent goedkoper op 69,95 dollar per vat.