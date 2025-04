Utrecht wil oude dieselmachines weren op bouwplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders wil dat de maatregel leidt tot minder stikstof- en fijnstofuitstoot. „En daarmee schonere Utrechtse lucht en minder stank rondom Utrechtse bouwplaatsen”, aldus de gemeente. Die zegt de eerste gemeente te zijn met zulke regels voor mobiele werktuigen.

Het gaat om oude dieselwerktuigen van twaalf tot negentien jaar oud. Deze hebben vaak geen roetfilter of katalysator. Nieuwere bouwmachines kunnen wel nog worden gebruikt. Milieuwethouder Eva Oosters zegt dat bouwbedrijven hun machines steeds meer vervangen door elektrische varianten of kiezen voor machines op waterstof. „Met deze maatregel zorgen we voor een stimulans richting de bouwsector om actief afscheid te nemen van de echt verouderde dieselmachines.”