Macron roept bedrijven op investeringen in VS op te schorten

Het belangrijkste is dat „de investeringen die gepland staan of de afgelopen weken zijn aangekondigd, tijdelijk worden opgeschort totdat we de zaken met de Verenigde Staten hebben opgehelderd”, zo verwoordde hij. Want „wat voor boodschap zou het geven als grote Europese spelers miljarden euro’s in de Amerikaanse economie gaan investeren op het moment dat ze ons aan het ‘pakken’ zijn”.

Volgens Macron is het besluit van Trump „bruut en ongegrond” en een schok voor de internationale handel. Hij opperde ook dat Europa „sector voor sector” moet reageren. Het Franse staatshoofd voegde eraan toe dat de reactie op de wederzijdse tarieven „grootschaliger” zou moeten zijn dan de eerdere vergelding op de Amerikaanse staal- en aluminiumtarieven.