Leden Friese partij geweigerd in Tweede Kamer om Friese uitingen

Een deel van de delegatie weigerde dat en kon daarom niet naar binnen, zegt partijleider Sijbe Knol, tevens gedeputeerde in de provincie Friesland. „Ik kom vaak in Den Haag, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus Knol. „FNP-leden dragen een speldje met het ‘pompeblêd’, het hartvormige blad dat het algemene symbool van Fryslân is. De beveiliging vermoedde dat het een politiek statement was. Maar dit heeft niets met politiek te maken, maar met waar je vandaan komt. Friezen dragen dit symbool met trots.”

De Tweede Kamer is om een toelichting gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd. Een woordvoerder verwijst naar de huisregels. Daarin staat dat „gedragingen of (collectieve) uitingen die werkzaamheden van Kamerbewoners kunnen verstoren, belemmeren of verhinderen” niet zijn toegestaan.

De FNP maakt deel uit van het Friese provinciebestuur. De partij overweegt ook mee te doen aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Volgens Knol had iedereen zich vooraf aangemeld voor het bezoek. „Waarschijnlijk was de beveiliging overweldigd door de omvang van de groep. Ik snap dat er wat spanning op de Kamer staat, maar waarom wordt van zulk soort onschuldige zaken zo’n halszaak gemaakt? Als wij in het parlement komen, is dit het eerste wat we gaan regelen.”