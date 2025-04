Nederland gaat cruciaal onderdeel Patriot aan Oekraïne leveren

Het gaat om een essentieel onderdeel dat Oekraïne nu mist, zei Brekelmans. „Daar zijn ze heel blij mee.” Volgens de minister kunnen de Oekraïners hierdoor hun afweercapaciteit anders inrichten „waardoor hun totale luchtverdediging wordt versterkt”.

Nederland kan niet een compleet luchtafweersysteem leveren, maar heeft eerder al andere belangrijke onderdelen aan Oekraïne gegeven, zoals een lanceerapparaat, zei Brekelmans.

Andere toezeggingen heeft Nederland donderdag niet gedaan, zoals over deelname aan de zogenoemde geruststellingsmacht in Oekraïne bij een staakt-het-vuren. Ook andere lidstaten hebben dat volgens Brekelmans niet gedaan, ook omdat er verschillende gedachten over zijn. „Sommigen hebben het over een afschrikkingsmacht, anderen over een verzekeringsmacht, weer anderen over een trainingsmacht.”

Eerst moeten de lidstaten het eens zijn over wat het doel van een mogelijke missie is, wat het mandaat wordt en hoe bij escalatie kan worden gereageerd, vindt Brekelmans. De militaire planners moeten op basis daarvan een overzicht maken van wat nodig is. „Dan komt uiteindelijk het echte politieke besluit of je wel of niet wilt meedoen.”

Nederland wil geen permanente brigade in Litouwen, zoals Duitsland nu aan het opbouwen is. „Voorlopig blijven wij doorgaan met roteren”, zei Brekelmans.