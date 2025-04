Heffingen kosten Wall Street honderden miljarden aan beurswaarde

Op de beurs in New York is donderdag voor vele honderden miljarden aan beurswaarde in rook opgegaan. Financieel persbureau Bloomberg berekende dat er in de brede S&P 500-index, met daarin de vijfhonderd grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, in de vroege handel zo’n 1,7 biljoen dollar verloren is gegaan. Dat is omgerekend rond de 1530 miljard euro.