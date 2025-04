Motief voor explosie met auto op Dam mogelijk zelfdoding

De 50-jarige man uit Noord-Holland is een bekende van de politie. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar, aldus een woordvoerder. De man wordt verdacht van brandstichting.

In de auto is niemand anders aangetroffen en zijn er ook geen explosieven gevonden. De man heeft de auto zelf in brand gezet, aldus de politie. Daardoor ontstonden er meerdere ontploffingen. Het is voor de politie niet duidelijk of de man ook anderen heeft willen raken.

Voor zover de politie weet zijn er geen andere mensen gewond geraakt. Wel kan de gebeurtenis „enorme impact” hebben op de omstanders. Wie wil, kan contact opnemen met Slachtofferhulp.

De politie onderzoekt het incident los van de steekpartij met vijf gewonden dicht bij de Dam precies een week geleden, aldus de woordvoerder.