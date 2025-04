Rechter: Jan-Dirk Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis

De rechter in Den Haag heeft de gijzeling van Jan-Dirk Paarlberg geschorst, wat betekent dat hij de gevangenis mag verlaten. Er is beslist dat Paarlberg „detentieongeschikt” is, ofwel te ziek om vast te zitten. Hij lijdt aan een hoge bloeddruk. De voormalige zakenman was gegijzeld omdat hij nog 15 miljoen euro moet betalen aan de Staat. Hij probeerde via een kort geding vrij te komen.