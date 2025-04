Brekelmans: eis voor NAVO-norm van Rubio is onderhandelingsbod

Defensieminister Ruben Brekelmans ziet de eis van de Amerikaanse minister Marco Rubio om de NAVO-norm voor defensie-investeringen naar 5 procent te verhogen als een startschot, of beter gezegd een uitgangspunt in aanloop naar de NAVO-top van mei. Nu is 2 procent afgesproken en dat moet omhoog. Wat het percentage moet worden en wanneer dat moet zijn bereikt, wordt op de NAVO-top van juni besproken, zei Brekelmans. „Het maakt nogal wat uit of je iets binnen een paar jaar moet doen of pas over tien jaar”, zei hij na afloop van een bijeenkomst met de EU-defensieministers tegen het ANP.