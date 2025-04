Commandant der Strijdkrachten: de tijd om te handelen is nu

De tijd om te handelen is nu, zei Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim donderdagmiddag tijdens de uitreiking van hoge Amerikaanse onderscheidingen op Landgoed Beukbergen bij Zeist. Hij sprak van een „tijd waarin de waarden waar we voor staan - vrijheid, waardigheid en solidariteit - opnieuw worden getest. In veel opzichten voelt het als een moment van ‘nu of nooit’”.