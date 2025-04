Nog onduidelijkheid over opruimen van puin van Wilhelminatoren

Ook wijst de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed erop dat het historische materiaal veiliggesteld moet worden. Daarvoor is onder meer een restauratiearchitect en bouwhistoricus betrokken. Eigenaar Paul Geenen is het eens: „Het ruimen moet veilig, snel, maar ook goed gebeuren.”

De gemeente hoopt dat het ruimen snel kan beginnen. Nu wordt het terrein 24 uur per dag bewaakt, „de kosten daarvoor lopen op”. De Wilhelminatoren stortte zondag 16 maart in de vroege ochtend in. Er vielen geen slachtoffers en de oorzaak is nog onbekend. In de vloer van de zesde verdieping van de toren zat betonrot, maar dat was volgens de gemeente niet de oorzaak voor het instorten van het gebouw.