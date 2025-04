In najaar weer onderzoek Auditdienst Rijk om datalek bij NCTV

Justitieminister David van Weel zei in de Tweede Kamer dat de NCTV en de politie de „aanbevelingen adequaat hebben opgepakt”, maar het nodig is om de beveiliging van staatsgeheime informatie continu te verbeteren. Een van de aanbevelingen is dat de organisaties beter voorbereid moeten zijn op bedreigingen van binnenuit.

VVD-minister Van Weel zei dit in een debat over het ADR-rapport. Een oud-medewerker van de NCTV speelde staatsgeheimen door aan de Marokkaanse inlichtingendiensten. Hij onderhield goed contact met een directeur daarvan. De man werkte als analist en vertaler bij de coördinator en werd in 2023 op Schiphol aangehouden met meer dan negenhonderd geheime documenten op zak. Hij was onderweg naar Marokko.