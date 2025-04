Hermans: gasbesluit Warffum niet lichtzinnig genomen

De gaswinning ligt gevoelig, omdat mensen in Warffum meer dan eens schade hebben geleden door de gaswinning uit het nabijgelegen Groningenveld, dat in verband met het hoge aardbevingsrisico vorig jaar werd gesloten. Maar uit adviezen blijkt dat de winning uit dit veel kleinere gasveld „technisch veilig kan”, verzekerde Hermans opnieuw.

Gesprekken die Hermans in december met omwonenden voerde, waren „indrukwekkend en intens”, zei zij. „Ik begrijp ook heel goed de teleurstelling en boosheid”, aldus de VVD-minister. Niet voor niets is zij in gesprek gegaan met de NAM, die naar aanleiding daarvan het risicobeheersplan nog iets heeft aangescherpt.

Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen plaatste onlangs in een interview vraagtekens bij het advies dat zijn organisatie gaf over de gaswinning bij Warffum. Met in het achterhoofd het eindrapport van de parlementaire enquête over de gaswinning, die ruim twee jaar geleden verscheen, zou hij nu tot „een ander advies” komen, zei hij tegen het televisieprogramma Pointer.

Oppositiepartijen dringen aan op een nieuw advies van SodM, maar Hermans is niet van plan daarom te vragen. Ook het kabinet neemt de conclusies van de enquêtecommissie serieus, verzekerde zij. Daarom ging zij ook het gesprek aan met de NAM voor zij haar definitieve besluit nam.