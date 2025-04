Verdachte na explosie op de Dam gefilmd

Volgens Khrystevych was er nog een explosie nadat de verdachte uit de auto was. Daarna filmde de medewerkster de situatie. Op het beeld is de brandende auto en de man te zien, die met zijn broek op de enkels en ondergespoten met bluswater wegloopt. Hij wordt omgeven door agenten, die hem al snel een branddeken omdoen en op de grond werken.

Ook een andere getuige zegt dat er nog een tweede explosie was. Nikki Kuiper, redacteur van het NOS Jeugdjournaal, was in haar vrije tijd samen met haar zusje op de Dam. Ze stonden op zo’n zeven meter afstand tegenover het monument toen ze een „enorme knal, een soort bom” hoorden. Kuiper zag direct de brandende auto en rende weg. „Ik dacht, ik moet nu weg”, vertelde ze. Ze sprak van een „een dreigende omgeving”.

Hulpdiensten waren er volgens haar „heel snel” bij. Al gauw nadat ze gillende en wegrennende mensen om zich heen had, zag ze ook dat veel omstanders de telefoon erbij pakten om beelden te maken. Onverstandig volgens haar, gezien de kans op nog een explosie. „Dan sta je daar met je telefoontje.”