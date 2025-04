Uitgebrande auto bij Nationaal Monument onderzocht

De auto bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam die eerder donderdagmiddag uitbrandde, wordt uitgebreid onderzocht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie, die eerder was opgeroepen en onderzoek deed bij het voertuig, is inmiddels vertrokken. Rechercheurs staan nu bij het voertuig en maken onder meer foto’s.