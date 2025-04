Zorgen bij partijen over regels voor bouwen langs het spoor

Langs een groot deel van de spoorlijnen in Nederland zouden deze regels gaan gelden. Dat kan gevolgen hebben voor woningbouw, staat in een onderzoek. PVV, GroenLinks-PvdA, VVD en NSC vroegen zich af of dit niet minder streng kan.

Hester Veltman (VVD) stelde voor om routes „waar nauwelijks iets overheen gaat” uit te zonderen. Ook Hidde Heutink (PVV) en NSC-Kamerlid Olger van Dijk hadden het over een „kleiner kernnet” waar de regels van toepassing zouden zijn. Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) noemde het voorstel van het kabinet „toch iets te geharnast”.

„Woningbouw binnen aandachtsgebieden is wel degelijk toegestaan zonder verplichte extra maatregelen”, reageerde Jansen in het debat. Overheden moeten wel nadenken over maatregelen. Voor gebouwen met „minder zelfredzame mensen”, zoals ziekenhuizen en scholen, gelden wel extra eisen. „Die zijn denk ik niet meer dan terecht.”

Jansen beloofde met lokale overheden te overleggen of de regels bij sommige spoorroutes kunnen worden geschrapt. „Maar ook over die routes zal vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen blijven plaatsvinden. Laat daar geen misvatting over bestaan.”