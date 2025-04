Pegida-voorman krijgt taakstraf voor beledigen moslimgemeenschap

De politierechter rekent het Wagensveld aan dat hij Marcouch in maart vorig jaar geen bestuurder, maar „een echte islamist” noemde. Een paar maanden daarvoor had hij op de Facebookpagina van Pegida Nederland een beledigende tekst geplaatst aan het adres van de moslimgemeenschap. „Dit gedrag is strafbaar en splijt de samenleving in plaats van dat het de samenleving verbindt”, aldus de rechter.

Het storten van 500 euro geldt als „bijzondere voorwaarde” bij de voorwaardelijke celstraf. De politierechter wil daarmee „symbolische genoegdoening” bieden „voor het psychische leed dat de Pegida-voorman door zijn gedrag de moslimgemeenschap heeft aangedaan”.

De 56-jarige voorman van het radicaalrechtse Pegida moest donderdag voor de politierechter in Arnhem verschijnen. Voorafgaand aan de rechtszaak had hij een demonstratie aangekondigd. Het plein voor de rechtbank was daarom afgezet en er was veel politie op de been, zag een ANP-verslaggever.

Ter plaatse spoot Wagensveld een vloeistof over een koran heen. Het ging volgens hem om varkensbloed. Een andere koran, vastgebonden aan een hondenriem, sleepte hij over de grond mee de rechtbank in. De actie van Wagensveld was een eenmansactie die volgens hem onder de vrijheid van meningsuiting valt. Twee mensen filmden hem, verder was er niemand in de buurt, zag de ANP-verslaggever.

In augustus vorig jaar veroordeelde het gerechtshof in Den Haag Wagensveld in hoger beroep tot een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur. Ook toen ging het om groepsbelediging: de Pegida-voorman had moslims vergeleken met nazi’s.