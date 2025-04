Kamer wil meer vaart achter herstel mijnbouwschade Limburg

VVD-Kamerlid Peter de Groot vroeg zijn partijgenoot Hermans in een debat of zij echt geen alternatieven ziet „waardoor dit sneller kan”. Hij vreest dat juist mensen met de zwaarste schades als gevolg van de vroegere steenkolenwinning in de provincie „minstens twee jaar moeten wachten voor zij aan de beurt zijn”.

Ook Wytske Postma van regeringspartij NSC wil weten of de minister nog kans ziet „de zaak te versnellen”. Zij stelde dat het herstel van mijnbouwschade in Limburg „telkens onderaan lijkt te staan bij de prioriteiten”, terwijl die belofte al jaren geleden is gedaan. Het is ruim een halve eeuw geleden dat de laatste kolenmijn dichtging.

Ook de linkse oppositie is bezorgd. SP’er Sandra Beckerman vermoedt „een vertragingstactiek” waar vooral mensen met zwaardere schades de dupe van worden. Zij is ook geschrokken van het beperkte budget dat de komende jaren beschikbaar is. „Wat als dat jaarbudget niet genoeg is, moeten mensen dan opnieuw wachten?”

Suzanne Kröger van GroenLinks-PvdA vindt het „echt heel moeilijk uit te leggen” dat mensen nog langer moeten wachten op schadeherstel. „Wil de minister mensen echt nog jaren laten bungelen?” Ook zij is benieuwd wat er gebeurt als het budget niet toereikend is om het tijdelijke loket draaiende te houden én schades te betalen.