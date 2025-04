Stellantis sluit tijdelijk Canadese fabriek om Trumps heffingen

„Het is een van de maatregelen die we onmiddellijk moeten nemen”, zegt een woordvoerster van het concern, eigenaar van onder meer Jeep, Dodge en RAM. De fabriek, een van de drie die Stellantis in Canada heeft, produceert de Chrysler Pacifica-minivan en de elektrische Dodge Charger. De productiefaciliteit ligt net aan de overkant van de rivier van Detroit en biedt werk aan ongeveer 4000 mensen.

Autofabrikanten krijgen vanaf donderdag te maken met invoerheffingen van 25 procent op auto’s en lichte vrachtwagens die de Verenigde Staten worden ingevoerd. Auto’s worden hierdoor naar verwachting duizenden dollars duurder.

Volgens Antonio Filosa, operationeel directeur van Stellantis in Noord-Amerika, zullen de nieuwe heffingen gevolgen hebben voor medewerkers van „meerdere” bedrijfsonderdelen die de activiteiten in Canada en Mexico ondersteunen. Hij spreekt van een moeilijke periode waar het bedrijf doorheen moet. Hoelang de Mexicaanse fabriek precies dichtgaat, is nog niet bekend.