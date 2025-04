OM in beroep tegen uitspraak in Leuvense verkrachtingszaak

In het Belgische Leuven heeft het Openbaar Ministerie beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter in de verkrachtingszaak tegen een geneeskundestudent. Het OM is het er niet mee eens dat de rechtbank dinsdag geen straf oplegde, ondanks dat deze oordeelde dat de student schuldig was aan verkrachting van een andere student.