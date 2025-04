Omstanders renden weg na knal op de Dam

Nadat hij „boem” hoorde, dacht hij eerst dat mensen iets vierden. Maar daarna zag hij rook. Mensen bij de trappen van het monument renden weg, vertelt hij. „Toen ben ik ook weggerend.”

Een medewerker van de Bijenkorf die in de buurt van de ingang aan de Damzijde werkt, zag iedereen op de begane grond naar buiten rennen toen ze rook zagen. Pas buiten hoorde hij een knal, zo vertelt hij. Volgens de medewerker duurde het ongeveer drie kwartier voordat ze weer naar binnen mochten. Hij kon niet zeggen of het hele warenhuis was ontruimd.

Inmiddels is iedereen weer aan het werk in de Bijenkorf. Alleen de toegangsdeur aan de kant van de Dam is nog dicht. Twee medewerkers wijzen mensen terug die daar naar buiten willen.

De auto brandde na de explosie uit. Er raakten geen omstanders gewond. De bestuurder vatte vlam en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat hij de brand opzettelijk heeft aangestoken. De politie heeft de 50-jarige man uit Noord-Holland daar aangehouden.