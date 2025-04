Bloomberg: TikTok wacht forse EU-boete om sturen data naar China

De boete zou volgen op uitgebreid onderzoek waaruit bleek dat het Chinese bedrijf de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie heeft overtreden door informatie naar China te sturen. Daar hadden technici toegang tot de gegevens.

Met meer dan 500 miljoen euro zou het de op twee na hoogste boete zijn die de Ierse toezichthouder ooit heeft opgelegd. De waakhond, die weigerde commentaar te geven op het bericht, neemt in Europa een belangrijke rol in omdat veel grote techbedrijven hun Europese hoofdvestiging in Ierland hebben. Eerder kreeg Amazon al een boete van de DPC van 746 miljoen euro. Facebook-eigenaar Meta Platforms kreeg eerder een geldstraf van 1,2 miljard euro voor het overtreden van privacyregels.

TikTok was niet direct bereikbaar voor commentaar. De straf die naar verwachting voor het eind van de maand wordt opgelegd komt op een gevoelig moment voor het bedrijf. ByteDance heeft van de Amerikaanse overheid tot 5 april de tijd gekregen om zijn activiteiten in de Verenigde Staten te verkopen, anders volgt een verbod op zijn populaire video-app in het land. Daarvoor nam het Amerikaanse Congres vorig jaar een wet aan. Washington vreest dat de nationale veiligheid in het geding is, omdat het Chinese platform gegevens van zo’n 170 miljoen Amerikanen heeft.