Europese boerenorganisatie wil geen vergelding van importheffing

De organisatie, die zegt 22 miljoen boeren te vertegenwoordigen, hoopt zo een handelsoorlog te voorkomen. „Vergeldingsmaatregelen op handelsgebied zullen boeren in zowel de EU als in de VS niet ten goede komen. In plaats daarvan zullen ze onze kansen beperken, prijzen verhogen en de veerkracht van landbouwbedrijven verzwakken”, zegt Lennart Nilsson, een van de voorzitters van Copa-Cogeca. Hij roept de EU en de VS op te onderhandelen over de heffing, „voordat er wordt overgegaan tot maatregelen die langdurige gevolgen kunnen hebben”.