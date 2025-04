ASML-topman: wereldwijde spanningen slecht voor innovatie

„Onze industrie is in wezen gebaseerd op de kracht van samenwerking en gezamenlijke innovatie”, zei hij in een opgenomen boodschap. Exportbeperkingen en toenemende geopolitieke spanningen vormen een uitdaging voor die samenwerking, verklaarde Fouquet. De bestuursvoorzitter van het concern in Veldhoven ging niet specifiek in op de hoge importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft opgelegd en die waarschijnlijk de wereldwijde handelsstromen zullen verstoren.

Een woordvoerder van ASML weigerde commentaar te geven aan persbureau Bloomberg over de mogelijke invloed van deze heffingen op het bedrijf.

Het Europese bedrijfsleven probeert de gevolgen van de Amerikaanse invoerheffingen voor ondernemingen en toeleveringsketens in kaart te brengen. ASML neemt hierbij een unieke positie in. Zonder de machines van ASML kunnen halfgeleiderbedrijven de chips voor hoogwaardige smartphones en computers niet produceren.