AIVD: minderjarigen vaker betrokken bij terroristische groepen

Volgens de AIVD wordt de terroristische content zo verpakt dat die niet wordt verwijderd door de platforms waarop het wordt geplaatst. Zo wordt codetaal gebruikt, onder meer met emoji’s, om terroristische acties te bespreken en te plannen.

De inlichtingendienst schrijft donderdag in een rapport dat de minderjarigen vooral terroristische ideeën en groepen in stand houden, onder meer door het netwerk uit te breiden en ideeën te blijven herhalen. Gesprekken over aanslagen zijn meestal grootspraak, maar soms wordt dit wel uitgevoerd, meldt de AIVD. De communicatie hierover vindt meestal in privégesprekken plaats, waardoor dat niet goed gecontroleerd kan worden.