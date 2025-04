Gebiedsverbod was onterecht, activisten krijgen schadevergoeding

Vier klimaatactivisten hebben in 2023 onterecht een gebiedsverbod gekregen toen zij opriepen tot het blokkeren van de A12 in Den Haag. Dat heeft de Nederlandse staat erkend in een zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De Staat biedt de demonstranten van Extinction Rebellion (XR) een schadevergoeding aan voor hun advocaatkosten en 900 euro per persoon voor immateriële schade.