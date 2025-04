Nederlandse Europarlementariërs: EU moet vechten tegen heffingen

Catarina Vieira (GroenLinks-PvdA) denkt dat terugvechten de enige manier is om de Amerikaanse president Donald Trump af te schrikken. Dat moet wel gericht gebeuren. „Pak bijvoorbeeld de financiële belangen van Trump en zijn geldschieters aan. Denk aan tarieven die Tesla raken of het nieuwe cryptobedrijf van de Trump-familie World Liberty Financial.”

CDA’er Tom Lange ziet ook dat de EU met een reactie moet komen, maar wel „met een uitgestoken hand. Laten we praten, we kunnen alles oplossen aan de onderhandeltafel”. Lange noemt de Amerikaanse handelstarieven „bizar”. „Uiteindelijk betalen gewone mensen, in de supermarkt of op zoek naar een auto de extra kosten.”